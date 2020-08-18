الوحدة السعودي يعلن إقالة المدير الفني دانيال كارينيو

أعلن نادي الوحدة السعودي اليوم الثلاثاء فسخ تعاقده رسميًا مع المدرب دانيال كارينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي . واتخذ النادي قرارًا فوريًا بتكليف عيسى المحياني بمهمة الإدارة الفنية للفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الكروي الجاري لحين التعاقد مع مدير فني جديد . فني جديد . ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 40 نقطة حيثُ تراجع الفريق بعد استئناف المسابقة فقد خسر مباراتين وتعادل مباراة .

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