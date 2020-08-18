موعد مباراة قمة الأهلي والزمالك المقبلة

يترقب متابعو كرة القدم المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي ونظيره الزمالك في قمة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها السبت المقبل 22 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة 21 للدوري.

من المقرر إقامة المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً.

يتصدر الأهلي فعاليات البطولة برصيد 56 نقطة من 20 مباراة خاضها بالمنافسات، محققاً الفوز في 18

مباراة والتعادل في مواجهتين ومن دون هزيمة.فيما يخوض الزمالك اللقاء محتلاً وصافة الترتيب بـ38 نقطة من 19 مباراة، ويتبقى له مواجهة قبل لقاء القمة، أمام نادي مصر مساء اليوم.ويعاني الأهلي من غيابات مؤثرة في صفوفه، وعدد من الإصابات، أبرزها محمود متولي بعد أن أوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الأشعة التي أجراها محمود متولي، مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي، كشفت عن تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي، وسيتم عرضه على الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، لبدء خطوات علاجه.اشتكى متولي من إصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت أمس على ستاد القاهرة، وطلب الجهاز الطبي بالنادي من اللاعب إجراء أشعة على الفور لتحديد نوع الإصابة، وتبين أنها قطع جزئي في الرباط الصليبي.