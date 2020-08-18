طائرة سموحة رجال تفوز على سبورتنج ١/٣ وديا

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال على نظيرة سبورتنج ١/٣ فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بنادى سموحه ضمن استعدادات

سموحه لمباريات الدوري وكأس مصر .وبدأت المباراة بالوقوف دقيقة حدادا على روح المرحوم جابر عبد العاطي المدير الفني السابق لفريق سموحه الذى وافتة المنية منذ ايام قليلة .

ويخوض فريق سموحه أولى مبارياته الرسمية في دور الثمانية لكأس مصر يوم ٢١ أغسطس القادم أمام طلائع الجيش على ملعب الأخير .