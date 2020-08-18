فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال على نظيرة سبورتنج ١/٣ فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بنادى سموحه ضمن استعداداتسموحه لمباريات الدوري وكأس مصر .
وبدأت المباراة بالوقوف دقيقة حدادا على روح المرحوم جابر عبد العاطي المدير الفني السابق لفريق سموحه الذى وافتة المنية منذ ايام قليلة .
ويخوض فريق سموحه أولى مبارياته الرسمية في دور الثمانية لكأس مصر يوم ٢١ أغسطس القادم أمام طلائع الجيش على ملعب الأخير .
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة سموحة رجال تفوز على سبورتنج ١/٣ وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.