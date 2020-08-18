تشكيل طنطا أمام حرس الحدود

يخوض طنطا أول مباراة له فى الدورى الممتاز تحت قيادة محمد صلاح، بعد رحيل أيمن المزين، أمام حرس الحدود، المقرر لها بعد قليل، على ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

جاء تشكيل طنطا لمباراة اليوم كالتالي: الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.جاء تشكيل طنطا لمباراة اليوم كالتالي: محمد أشرف لحراسة المرمى في الدفاع: سليمان عبدربه ومحمد الشاذلى وإيهاب سمير وأحمد سالم صافى

في الوسط: محمد أسعد، وحسام غالى، وليد عادل، جون افير، أحمد فهمى

في الهجوم: إسلام فؤاد

يحكم المباراة اليوم، محمد الحنفى، ومعه أحمد بكر وعدى عيد وصالح سالم حكم رابع، وللفار إبراهيم نور الدين، ويساعده عمرو رمضان. وأحمد سالم صافىفي الوسط: محمد أسعد، وحسام غالى، وليد عادل، جون افير، أحمد فهمىفي الهجوم: إسلام فؤاديحكم المباراة اليوم، محمد الحنفى، ومعه أحمد بكر وعدى عيد وصالح سالم حكم رابع، وللفار إبراهيم نور الدين، ويساعده عمرو رمضان.

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