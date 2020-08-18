استكمال مجموعة القاهرة للدرجة الثانية.. وإقامة دورة ترقي

قررت الدكتورة سحر عبد الحق المشرف العام على الكرة النسائية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاتفاق مع لجنة مسابقات كرة القدم النسائية على استكمال مجموعة القاهرة لدوري

الدرجة الثانية.واستقرت لجنة مسابقات الكرة النسائية على استكمال مباريات القاهرة، خاصة أن هناك صراعًا مشتعلًا على الصعود للترقي، بين فريقي القلعة والسكة الحديد وبينهن مباراة مرتقبة مع استئناف البطولة.وقد حسم حتى الآن 4 فرق الصعود لدورة الترقي ويتبقى حسم المقعد الخامس، وهو الصاعد لاحقًا من مجموعة القاهرة على أن تقام دورة الترقي، في النصف الثاني من أكتوبر المقبل.