نتائج بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بالإسكندرية

انتهت بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بالإسكندرية يومي 16 و 17 أغسطس، وجاءت نتائج البطولة كالتالي: حصول اللاعبة مودة محمد مصطفى على المركز الأول سباق ٤ ك مرحلة ١٧ سنة حصول اللاعب يوسف إبراهيم محمود على المركز الثانى سباق ٤ ك مرحلة ١٩ سنة على المركز الثانى سباق ٤ ك مرحلة ١٩ سنة حصول فريق تتابع ١٧ سنة مختلط على المركز الأول سباق ٤×٢ك وهم: مودة محمد مصطفى- جودى شريف الماس-ادهم محى البيلى-نور رائد. شريف الماس-ادهم محى البيلى-نور رائد. حصول فريق تتابع ١٩ سنة على المركز الثانى سباق ٤×٢ك وهم: يوسف إبراهيم محمود-يحي عادل-زينة نافع-روان معوض. Advertisements حصول نادى الاتحاد على المركز الثانى كأس مرحلة ١٧ سنة جمهورية. والمركز الرابع مرحلة ١٩ سنة. مبروك لنادي الاتحاد السكندري و جهاز فريق السباحة.

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