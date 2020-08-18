2 أكتوبر موعد استئناف دوري الكرة النسائية و التدريبات 24 أغسطس

أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه تقرر استئناف دوري كرة القدم النسائية موسم 2020/2019، الجمعة 2 أكتوبر 2020.

وقالت: "إن لجنة مسابقات الكرة النسائية أبلغت الأندية بموعد العودة للتدريبات والاستعداد لاستئناف البطولة، وهو الإثنين المقبل 2020/8/24.

وسيتم إرسال جداول الدوري الجديدة الخاصة باستكمال الموسم الحالي لاحقًا فور الانتهاء من وضعها.

2020/2019، الجمعة 2 أكتوبر 2020.وقالت: "إن لجنة مسابقات الكرة النسائية أبلغت الأندية بموعد العودة للتدريبات والاستعداد لاستئناف البطولة، وهو الإثنين المقبل 2020/8/24.وسيتم إرسال جداول الدوري الجديدة الخاصة باستكمال الموسم الحالي لاحقًا فور الانتهاء من وضعها.

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