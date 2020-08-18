حالة كورونا داخل معسكر ليفربول بالنمسا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل بعثة ليفربول الموجودة بالمعسكر التدريبي بالنمسا.

أوضحت صحيفة "ديلي ميرور"، الإنجليزية، بأنه لم يتم الكشف عن هوية الحالة المصابة داخل بعثة الريدز، سواء كان لاعبًا أو

أحد العاملين في الجهاز الفني لليفربول.

وأشارت الصحيفة، بأن ليفربول اختار النمسا بدلًا من إقامة معسكر في إيفيان بفرنسا، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.