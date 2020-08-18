كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل بعثة ليفربول الموجودة بالمعسكر التدريبي بالنمسا.
أوضحت صحيفة "ديلي ميرور"، الإنجليزية، بأنه لم يتم الكشف عن هوية الحالة المصابة داخل بعثة الريدز، سواء كان لاعبًا أوأحد العاملين في الجهاز الفني لليفربول.
وأشارت الصحيفة، بأن ليفربول اختار النمسا بدلًا من إقامة معسكر في إيفيان بفرنسا، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة كورونا داخل معسكر ليفربول بالنمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.