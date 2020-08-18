رسميًا: ريال مدريد يعير لاعبه إلى غرناطة

وافق ريال مدريد، على إعارة مدافعه الشاب خيسوس فاييخو، إلى غرناطة الناشط باللا ليجا الإسبانية، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للنادي الملكي.

وسيلعب المدافع البالغ من العمر 23 عامًا بقميص غرناطة لمدة موسم واحد مقابل 6 ملايين يورو، على ان تنتهي إعارته في يونيو من العام 2021.

وفضّلت إدارة ريال مدريد إعارة اللاعب إلى غرناطة المتأهل إلى الدوري الأوروبي إثر احتلاله المرتبة السابعة بلائحة لاليجا، لكسب اللاعب مزيد من الاحتكاكات القارية.

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ولم يستطع فاييخو كسب ثقة المدرب زين الدين زيدان، الذي من المرجح أن يدخل سوق الانتقالات الحالي لانتداب مدافع من الطراز العالمي. ويبرز اسم دايوت أوباميكانو لاعب ريد بول لايبزيج الألماني.

وصرح فاييخو إلى الإعلام عقب إبرامه العقد مع غرناطة: “لقد أتيت إلى غرناطة لاكتشاف نفسي مرة أخرى، أنا متحمس حقًا لهذه التجربة، الجماهير تحبني هنا”.

قضى اللاعب الإسباني المواسم البائدة في إعارات خارجية وداخلية، أبرزهم إنتراخت فرانكفورت الألماني، ووولفرهامبتون الإنجليزي، وغرناطة وريال سرقسطة الإسبانيين.

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