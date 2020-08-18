شرعت إدارة ريال مدريد في تحديد البدائل المتاحة لخلافة سيرخيو راموس في دفاعات النادي الملكي بعدما دخل القائد عامه الـ 35.
وينشط راموس مع ريال مدريد منذ عام 2005 عندما وفد من إشبيلية، ونجح في فرض اسمه بالتشكيلة الأساسية للنادي مع جميع المدربين.
وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد لا ترغب في تمديد عقد راموس وستبحث عن خليفة له.
ويبرز اسم دايوت أوباميكانو (21 عامًا) من ريد بول لايبزيج الألماني، كأحد المفضلين لتقمص ألوان الميرنجي، لا سيما بعد المردود الهائل الذي قدمه هذا الموسم.
تكوّن اللاعب في أكاديمية فالنسيان الفرنسي قبل أن ينتقل منه إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي عام 2015، ومنه إلى الشقيق الأصغر ريد بول لايبزيج الميركاتو الصيفي 2017.
ويلقى أوباميكانو اهتمامًا كبيرًا من قبل آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وتصدر الفريقان المشهد في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يطفو ريال مدريد على سطح المفاوضات.
وتقول تقارير ألمانية بأن أوباميكانو لديه بند جزائي في عقده مع لايبزيج يسمح برحيله مقابل 40 مليون يورو، بينما جددت إدارة النادي تعاقدها معه قبل أسبوعين، إلى غاية 2023.
..
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يختار خليفة راموس في دفاعات ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.