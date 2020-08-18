زيدان يختار خليفة راموس في دفاعات ريال مدريد

شرعت إدارة ريال مدريد في تحديد البدائل المتاحة لخلافة سيرخيو راموس في دفاعات النادي الملكي بعدما دخل القائد عامه الـ 35.

وينشط راموس مع ريال مدريد منذ عام 2005 عندما وفد من إشبيلية، ونجح في فرض اسمه بالتشكيلة الأساسية للنادي مع جميع المدربين.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد لا ترغب في تمديد عقد راموس وستبحث عن خليفة له.

ويبرز اسم دايوت أوباميكانو (21 عامًا) من ريد بول لايبزيج الألماني، كأحد المفضلين لتقمص ألوان الميرنجي، لا سيما بعد المردود الهائل الذي قدمه هذا الموسم.

Advertisements

تكوّن اللاعب في أكاديمية فالنسيان الفرنسي قبل أن ينتقل منه إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي عام 2015، ومنه إلى الشقيق الأصغر ريد بول لايبزيج الميركاتو الصيفي 2017.

ويلقى أوباميكانو اهتمامًا كبيرًا من قبل آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وتصدر الفريقان المشهد في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يطفو ريال مدريد على سطح المفاوضات.

وتقول تقارير ألمانية بأن أوباميكانو لديه بند جزائي في عقده مع لايبزيج يسمح برحيله مقابل 40 مليون يورو، بينما جددت إدارة النادي تعاقدها معه قبل أسبوعين، إلى غاية 2023.

..