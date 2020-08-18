كومان يعترف بمفاوضاته مع برشلونة

بات رونالد كومان على مقربة من تولي تدريب برشلونة الإسباني بعد يوم واحد من إقالة المدرب السابق كيكي سيتيين.
ونقلت يومية “آس” الإسبانية تصريحات كومان اليوم الثلاثاء، التي أكد من خلالها رغبته في تدريب النادي الكتالوني.
ويشرف كومان (57 عامًا) حاليًا على تدريب المنتخب الهولندي، ويرتبط معه بعقد يمتد إلى نهاية عام 2022، بيد أنه عند إبرام العقد مع الطواحين في فبراير 2018، أدرج بندًا خاصًا يسمح له بالرحيل إن فاوضه برشلونة.
وقال كومان عن هذا الأمر: “يمكن التوصل إلى اتفاق مع برشلونة اليوم، لم أكن أتوقع أن تسير الأمور بهذه السرعة”.
وأضاف: “برشلونة هو النادي الوحيد الذي وضعته كبند جزائي يسمح لي بالرحيل، عندما أبرمت العقد مع الاتحاد الهولندي”.
وأردف: “لا يمكنني قول الكثير قبل أن يصبح الأمر رسميًا، الجزئيات المتبقية تتعلق بالتفاصيل فقط”.
وتحدثت وسائل إعلام عن اجتماع دار صبيحة اليوم بين كومان وممثلين من الاتحاد الهولندي في المقر الرسمي “زست” لإنهاء التعاقد.
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