رياضة | فيدال على رادار باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فيدال على رادار باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب النجم التشيلي أرتورو فيدال نجم خط وسط برشلونة من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفقاً لصحيفة " سبورت " فإن فيدال قد تلقي في الساعات الأخيرة إتصالات مكثفة من إدارة بايرن سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد معه في الصيف.

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وأشارت الصحيفة إلى أن العملاق الباريسي يطمح إلى إستغلال، إعلان نادي برشلونة ، التفريط في عدد كبير من لاعبية عقب الهزيمه المزلة أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال من أجل التعاقد مع فيدال.

ويحظي لاعب الوسط التشيلي بإهتمام كلا من إنتر ميلان الايطالي، وإنتر ميامي الأمريكي، وسط رغبه كبيرة لدي اللاعب في الاستمرار داخل الكامب نو الموسم المقبل.

يذكر أن باريس سان جيرمان ينتظرة مواجهة صعبة أمام فريق لايبزيج الألماني في إطار نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.