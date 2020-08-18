رياضة | برشلونة يتحرك لإرضاء ميسي قبل فوات الآوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتحرك لإرضاء ميسي قبل فوات الآوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة قد قرر الرحيل عن كامب نو الموسم المقبل ، وذلك بعد الفضيحة المدوية للبلوجرانا، والسقوط أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن النجم الأرجنتيني قد اشترط رحيل سبعة لاعبين عن البلوجرانا من أجل البقاء في الفريق الموسم المقبل .

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ومن جهته قام جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بوضع كل من جونيور فيربو وإيفان راكيتيتش ومارتين برايثويت وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال وعثمان ديمبيلي، على قائمة الراحلين عن العملاق الكتالوني.

وكان ميسي قد اشترط إعادة هيكلة المنظومة في برشلونة من أجل البقاء مع الفريق الموسم المقبل، خاصة وأن عقد اللاعب مع البلوجرانا ينتهي في صيف عام 2021 .

جدير بالذكر أن بارتوميو قد أعلن مساء أمس عن إقالة كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة بسبب سوء النتائج .