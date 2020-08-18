رياضة | أول تعليق من رونالد كومان على تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رونالد كومان على تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا عن موقفه من التعاقد لتدريب نادي برشلونة الإسباني لخلافة كيكي سيتين الذي أُقيل من منصبه أمس الإثنين.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات أدلى بها كومان لوسائل إعلام هولندية، حيث قال عند سؤاله عن موقفه من تدريب برشلونة: "الاتفاق يكون نهائيًا حينما يكون هناك توقيع للعقود فوقتها فقط يكون كل شيء مؤكد بنسبة 100%“.

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وأضاف كومان: "لا يمكنني قول أي شيء الآن، فلا يوجد حتى الآن شيء واضح، لهذا علينا الانتظار.. نعم أنا أتمنى تدريب الفريق فهذا واضح جدًا، سيكون هذا أشبه بحلم تحول إلى حقيقة".