رياضة | يعتمد على 4-3-3.. كيف سيكون تكتيك وتشكيل برشلونة مع رونالد كومان؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر يعتمد على 4-3-3.. كيف سيكون تكتيك وتشكيل برشلونة مع رونالد كومان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الهولندي رونالد كومان المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا، قريبًا من تولي القيادة الفنية لفريق برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب كيكي سيتين والذي تقرر إقالته بشكل رسمي بعد خسارته الفادحة أمام بايرن ميونيخ 8 / 2 وخروجه من دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة استقرت بشكل نهائي على تعيين رونالد كومان مدربا للفريق الكتالوني في المرحلة القادمة وذلك بعدما أبدي المدرب ترحيبا واسعا بالرحيل عن قيادة منتخب هولندا وتولي مقاليد القيادة الفنية للبرسا خلفًا لـ"سيتين"، وقد يتم الإعلان الرسمي عن تعيينه مدربا للفريق هذا الأسبوع.

كومان سبق له اللعب ضمن صفوف فريق برشلونة (7 سنوات)، وخاض مع الفريق قرابة الـ200 مباراة وسجل أكثر من 67 هدفًا، وحقق مع الفريق الكتالوني عدة ألقاب وبطولات (4 دوري اسباني – 3 كأس السوبر الاسباني – 1 كأس إسبانيا – 1 دوري أبطال أوروبا – 1 كأس السوبر الأوروبي).

ويعد رونالد كومان من المدربين المميزين على الساحة العالمية حاليًا، حيث يمتلك سيرة ذاتية جيدة وسبق له قيادة أندية (فيتيسه آرنهم – أياكس – بنفيكا – آيندهوفن – فالنسيا – آلكمار – فينورد – ساوثهامبتون – إيفرتون)، وحقق معهم عروضَا قوية وحصد عدة بطولات وألقاب، كما فاز بـ"وصافة" دوري الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا.

4-3-3 المفضلة لـ"كومان"

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يعتمد المدرب الهولندي رونالد كومان على طريقة لعب (4-3-3) وتعد الطريقة المفضلة له ويعتمد عليها بشكل كامل في مبارياته مع منتخب هولندا، حيث يعتمد على الرباعي الدفاعي، فان دايك، دالي بليند – دي ليخت – فالتمان، وأمامهم الثلاثي دي يونج، وفان دي بيك وفينالدوم، وثلاثي هجومي ديباي وبيرجوين وآري بابل.

ويتوقع أن يعتمد كومان على طريقة (4-3-3) مع برشلونة، حيث تعتبر طريقة مناسبة لأسلوب لعب البرسا الهجومي، وسوف يعتمد وفقُا للتشكيلة الحالية والتي قد يتغير بعض عناصرها بعد التعاقدات الجديدة المحتملة على شتيجن في حراسة المرمي الرباعي لينجليت وبيكيه و سيميدو وألبا في خط الدفاع، وفي الوسط دي يونج وبوسكيتس، فيدال (ريكي بويج)، وفي الهجوم ميسي وفاتي ولويس سواريز.

تشكيلة برشلونة تضم بعض العناصر التي ستكون مفيدة بشكل كبير لـ "كومان" لتنفيذ خطة واستراتيجية لعبه مع الفريق في مقدمتهم النجم الكبير ليونيل ميسي، والمدافع المميز لينجليه، والحارس تير شتيجن، والمهاجم القناص لويس سواريز وبعض المواهب الشابة مثل انسو فاتي وريكي بويج وفيربو.

ويمتاز كومان بالمرونة التكتيكية حيث لا يتمسك المدرب بطريقة لعب (4-3-3) بشكل دائم ولكنه قد يلجأ للتغيير والاعتماد على طرق لعب أخري مثل (4-2-3-1) أو (3-1-4-2) (3-5-2)، وغيرها من الطرق الأخرى والذي يعتمد عليها وفقًا لرؤيته للمباريات التي يخوضها مع الفريق والعناصر التي ستكون متاحة أمامه.

المدرب الهولندي ايضا يفضل للاعتماد على اللاعبين الشباب وذلك الخبر قد يكون صادما لبعض اللاعبين الذين تجاوزوا 30 عاما بالفريق الكتالوني باستثناء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعد أهم لاعب بالفريق حاليًا، وهذا الأمر قد يسعد لاعبين مثل أنسو فاتي وريكي بويج وجونيور فيربو للمشاركة بالموسم المقبل.

يذكر أن كومان حصد عدة بطولات خلال مشواره التدريبي (3 دوري هولندي – 2 السوبر الهولندي – 1 كأس هولندا – 1 كأس إسبانيا – 1 كأس السوبر البرتغالي – "وصيف" دوري الأمم الأوروبية).