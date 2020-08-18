رياضة | بعد استئناف النشاط.. ضحايا الرباط الصليبي في الدوري المصري (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد استئناف النشاط.. ضحايا الرباط الصليبي في الدوري المصري (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت ملاعب كرة القدم المصرية، عدة إصابات بـ"الرباط الصليبي" خلال الآونة الأخيرة وتحديدًا بعد استئناف النشاط الرياضي مجددًا بعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتعرض 4 لاعبين بالأندية المصرية للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال المباريات القليلة التي خاضتها الأندية مؤخرًا سواء الوديات أو مباريات بطولة الدوري الممتاز بعد استئناف البطولة المحلية مجددًا خلال الأسابيع الماضية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير إصابات الرباط الصليبي في الملاعب المصرية بعد استئناف النشاط الكروي عقب فترة التوقف الإجبارية بسبب انتشار فيروس كورونا:-

- إسلام جمال:

كان من أوائل اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد استئناف نشاط كرة القدم بمصر عقب فترة التوقف بسبب فيروس كورونا لاعب وسط سموحة اسلام جمال سليمان، حيث أعلن حمادة صدقي مدرب الفريق تعرض لاعبه للإصابة خلال المباراة الودية ضد الزمالك في 19 يوليو الماضي والتي انتهت بفوز الأبيض 5/1.

- إبراهيم عادل:

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تعرض أيضًا إبراهيم عادل مدافع فريق سموحة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وذلك بعد مشاركته مع فريقه في مباراة ودية ضد فريق الجونة في 29 يوليو الماضي والتي انتهت بالتعادل 1/1، ليغيب اللاعب عن مباريات ذئاب الجبل عدة أشهر حتي التعافي من إصابته بشكل كامل.

- محمد أنور:

تأكد إصابة محمد أنور مدافع الإتحاد السكندري بالرباط الصليبي، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه ضد الزمالك في الدوري الممتاز والتي أقيمت يوم 10 أغسطس الجاري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1/1، وسوف يغيب عن الملاعب فترة لن تقل عن 6 أشهر حتي التعافي من الإصابة.

- محمود متولي:

مدافع النادي الأهلي آخر ضحايا "الرباط الصليبي" في الملاعب المصرية بعد استئناف النشاط الكروي عقب فترة توقف كورونا، حيث تعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته مع فريقه ضد أسوان في لقاء الجولة 20 من الدوري الممتاز، وغادر ملعب اللقاء باكيًا بعد إصابته.

وخضع "متولي" لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بقطع جزئي وجذع في الرباط الصليبي، وبدأ مسئولي القلعة الحمراء الترتيب لإجراء عملية جراحية للاعب في أسرع وقت.