رياضة | بعد فشل الإنتقال إلي مانشستر يونايتد.. ريال مدريد يفتح خطوط إتصال مع سانشو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد فشل الإنتقال إلي مانشستر يونايتد.. ريال مدريد يفتح خطوط إتصال مع سانشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت إدارة بروسيا دورتموند الألماني، التخلي عن خدمات النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، لاعب الفريق، لصالح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

من جهته دخل ريال مدريد في مفاوضات مع المهاجم الأنجليزي بعد تأكد فشل إنتقالة إلى أولد ترافورد، من أجل إقناعة بالانتقال الى بطل الليجا في صيف 2021.

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ولا يوجد نية لدي النادي الملكي في القيام بأي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب الظروف التي تعيشها الأندية الأوروبية جراء تفشي فيروس كورونا.

ومن جهته لا يوجد نيه لدي إدارة دورتموند في التخلي عن خدمات اللاعب بمبلغ أقل من 100 مليون يورو، وهو ما رفضه مسئولي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن سانشو قد شارك رفقه بروسيا دورتموند هذا الموسم خلال البوندسليغا في 32 لقاء سجل خلالها 17 هدف وقدم 16 تمريرة حاسمة.