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رياضة | زميل صلاح يوجه رسالة خاصة إلى الجماهير

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر زميل صلاح يوجه رسالة خاصة إلى الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، جناح ، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في بتصويت الجمهور للموسم الحالي 2019/2020.

حيث تفوق ساديو ماني على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مان سيتي، وأرنولد، ظهير ليفربول، وحسم الجائزة لصالحه بتصويت الجمهور، بعدما سجل 18 هدفًا، وصنع 7 تمريرات حاسمة.

وخلال حواره مع الموقع الرسمي لليفربول قال ماني :" في جزء من كرة القدم وليس الأمر سرًا، ما عليك سوى دفع نفسك دائمًا، ومحاولة العمل بجدية أكبر من ذي قبل".

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وتابع:" كنت سعيدًا للغاية وأريد أن أشكر المشجعين في جميع أنحاء العالم الذين صوتوا لي، لقد كان موسمًا رائعًا بالنسبة لي ولزملائي في الفريق، وسعيد حقًا ويشرفني الفوز بالجائزة".

وأضاف:" الشئ الوحيد الذي يجب أن أقوله وأريد تكراره مرة أخرى هو شكرًا لكم، كان هناك الكثير من اللاعبين الرائعين الذين قدموا موسمًا رائعًا لكنهم صوتوا لي".

وأنهى:" أريد أن أقول شكرًا مرة أخرى، وسأدفع نفسي بقوة أكبر لأصبح لاعبًا أفضل، في كرة القدم لديك دائمًا أهداف، ولكن الشئ الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".

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