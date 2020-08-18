رياضة | ميدو: استعانة كارتيرون بالناشئين أمر مميز.. وفترة جوزيه يجب نسيانها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو: استعانة كارتيرون بالناشئين أمر مميز.. وفترة جوزيه يجب نسيانها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بخطوة اعتماد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، على لاعبين ناشئين، في المباريات الماضية.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "هناك مجموعة ناشئين مميزين في الزمالك، لديهم ثقة في انفسهم، وأحيي كارتيرون على الاستعانة بلاعبين صغار، خاصة أن هناك مدربين آخرين يعتمدون على اللاعب الجاهز فقط
وأضاف: "الزمالك يسير بشكل جيد ومنظم، وهناك لاعب مميز للغاية يلعب في مركز الظهير الايسر "حاتم سكر"، وكان موجود في قائمة المباريات".
وواصل:" لابد أن ينسي الجميع فترة مانويل جوزيه، مع الجيل الذهبي للنادي الأهلي، جميع الأندية كانت تعتمد على الناشئين ومنها الإسماعيلي في مطلع التسعينيات، والزمالك عندما كان يتوج بالألقاب اعتمد على أبناء النادي وهذا لا يقلل من اللاعبين القادمين من الخارج".
وأكمل: "لابد من تطوير الدراسات التدريبية في مصر، ويجب إعطاء الفرص للشباب الذين لم يلعبوا كرة قدم، من أجل دراسة مهنة التدريب".