رياضة | ميدو: استعانة كارتيرون بالناشئين أمر مميز.. وفترة جوزيه يجب نسيانها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو: استعانة كارتيرون بالناشئين أمر مميز.. وفترة جوزيه يجب نسيانها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بخطوة اعتماد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، على لاعبين ناشئين، في المباريات الماضية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "هناك مجموعة ناشئين مميزين في الزمالك، لديهم ثقة في انفسهم، وأحيي كارتيرون على الاستعانة بلاعبين صغار، خاصة أن هناك مدربين آخرين يعتمدون على اللاعب الجاهز فقط

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وأضاف: "الزمالك يسير بشكل جيد ومنظم، وهناك لاعب مميز للغاية يلعب في مركز الظهير الايسر "حاتم سكر"، وكان موجود في قائمة المباريات".

وواصل:" لابد أن ينسي الجميع فترة مانويل جوزيه، مع الجيل الذهبي للنادي الأهلي، جميع الأندية كانت تعتمد على الناشئين ومنها الإسماعيلي في مطلع التسعينيات، والزمالك عندما كان يتوج بالألقاب اعتمد على أبناء النادي وهذا لا يقلل من اللاعبين القادمين من الخارج".

وأكمل: "لابد من تطوير الدراسات التدريبية في مصر، ويجب إعطاء الفرص للشباب الذين لم يلعبوا كرة قدم، من أجل دراسة مهنة التدريب".