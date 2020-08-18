رياضة | بعد رحيله.. ماذا قدم كلاوديو برافو في 4 مواسم مع مانشستر سيتي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رحيله.. ماذا قدم كلاوديو برافو في 4 مواسم مع مانشستر سيتي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء، رحيل الحارس التشيلي كلاوديو برافو عن صفوف الفريق بعد 4 سنوات قضاها داخل جدران السيتي، وذلك بعد نهاية تعاقده مع الفريق بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.

وانضم كلاوديو برافو إلي نادي مانشستر سيتي في صيف 2016 قادمًا من نادي برشلونة في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 18 مليون يورو تقريبًا، وخاض الحارس العملاق 61 مباراة رفقة السيتي بمختلف البطولات، استقبلت مرماه 60 هدفًا، وحقق 20 "كلين شيت"، وتعرض للطرد مرتين.

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شارك برافو في 29 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، واستقبلت شباكه 34 هدفا، وحقق 9 "كلين شيت"، بينما خاض 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا واهتزت شباكه 9 مرات وحقق 1 "كلين شيت" وحصل على بطاقتين حمراء.

خاض 23 مباراة في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، واستقبلت مرماه 16 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات، كما خاض مباراتين في كأس السوبر الإنجليزي (الدرع الخيرية)، واستقبل هدف وحقق 1 كلين شيت.

حصد الحارس صاحب الـ37 عامًا عدة بطولات رفقة مانشستر سيتي (2 دوري إنجليزي – 3 كأس الرابطة الإنجليزية – 2 الدرع الخيرية – 1 كأس الاتحاد الإنجليزي)