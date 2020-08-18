رياضة | ميدو يفجر مفاجأة مدوية عن اللجنة الخماسية وعمرو الجنايني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو يفجر مفاجأة مدوية عن اللجنة الخماسية وعمرو الجنايني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لديه معلومات بشأن قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، بعد فترة الـ4 شهور الحالية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو: "اللجنة الخماسية سيتم المد لها بعد فترة الـ4 شهور، مرة آخرى".

وأضاف:" السؤال المتداول، من يتحمل ضغوط رئاسة اتحاد كرة القدم، وعمرو الجنايني أثبت أنه جدير بالمهمة، لكنه وقع على ورقة بعدم ترشحه في الانتخابات المقبلة".

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