رياضة | ميدو يتوقع الفائز في مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو يتوقع الفائز في مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكـد أحمد حسـام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك حالته الفنية أفضل من الأهلي حاليا قبل لقاء القمة.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: " حالة الزمالك الافضل فنيا، الأهلي لديه مشكلة في الجناحات، في ظل رحيل رمضان صبحي وغياب كهربا للإيقاف".
وأضاف:" فايلر لازال يبحث عن الجناحين المميزين، وبعد إصابة أحمد الشيخ بالأمس لعب ديانج في هذا المركز، الفريق يعاني بشدة، ولعب محمد هاني أمام أحمد فتحى".
وتابع:" فايلر يسعى لتجربة أكثر من لاعب في أكثر من مركز، يسعى لتجربة اللاعبين للاستفادة من ذلك في إفريقيا، وهناك أزمة أيضا في ظل عدم جاهزية مدافعين الأهلي، وإصابة محمود متولي أيضا ستؤثر على الفريق في ظل الغيابات المتكررة لكلا من رامي ربيعة وياسر إبراهيم، ولا يوجد سوى أيمن أشرف الجاهز فنيا وبدنيا".
وأكمل:" معظم الإصابات عبارة عن كدمات، اللاعب الوحيد الذي تعرض لإصابة عضلية هو جيرالدو، لا يوجد مشكلة في الأهلي بالنسبة للأحمال البدنية، والجهاز المعاون لفايلر يقوم بعمليات الاستشفاء بشكل جيد للغاية".
وأردف:" ضغط المباريات يحتاج لذكاء كبير من جانب رينيه فايلر، للتعامل مع هذه الموقف".