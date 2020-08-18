رياضة | ميدو يتوقع الفائز في مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو يتوقع الفائز في مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكـد أحمد حسـام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك حالته الفنية أفضل من الأهلي حاليا قبل لقاء القمة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: " حالة الزمالك الافضل فنيا، الأهلي لديه مشكلة في الجناحات، في ظل رحيل رمضان صبحي وغياب كهربا للإيقاف".

وأضاف:" فايلر لازال يبحث عن الجناحين المميزين، وبعد إصابة أحمد الشيخ بالأمس لعب ديانج في هذا المركز، الفريق يعاني بشدة، ولعب محمد هاني أمام أحمد فتحى".

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وتابع:" فايلر يسعى لتجربة أكثر من لاعب في أكثر من مركز، يسعى لتجربة اللاعبين للاستفادة من ذلك في إفريقيا، وهناك أزمة أيضا في ظل عدم جاهزية مدافعين الأهلي، وإصابة محمود متولي أيضا ستؤثر على الفريق في ظل الغيابات المتكررة لكلا من رامي ربيعة وياسر إبراهيم، ولا يوجد سوى أيمن أشرف الجاهز فنيا وبدنيا".

وأكمل:" معظم الإصابات عبارة عن كدمات، اللاعب الوحيد الذي تعرض لإصابة عضلية هو جيرالدو، لا يوجد مشكلة في الأهلي بالنسبة للأحمال البدنية، والجهاز المعاون لفايلر يقوم بعمليات الاستشفاء بشكل جيد للغاية".

وأردف:" ضغط المباريات يحتاج لذكاء كبير من جانب رينيه فايلر، للتعامل مع هذه الموقف".