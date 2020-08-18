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رياضة | مؤشر جديد على اقتراب كومان من تدريب برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد على اقتراب كومان من تدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، لوجود مؤشر جديد بشأن تولي الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، لتدريب برشلونة خلال الموسم المقبل.

ويتصدر كومان سباق تدريب النادي الكتالوني، خلفاً للإسباني كيكي سيتين، الذي ينتظر قرار إقالته.

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وتخلى سيتين عن منصبه بشكل عملي، عقب الهزيمة المذلة من بايرن ميونيخ بنتجة 8-2 في .

ووفقاً لصحفة "ماركا" الإسبانية، فإن كومان شوهد في مطار برشلونة اليوم، في إشارة قوية لاقترابه من تولي تدريب النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة، أن كومان هو الأبرز حالياً لتولي تدريب برشلونة، مع وجود منافسة بين جارسيا بيمنتا مدرب الفريق الرديف، وماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام.

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