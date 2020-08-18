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رياضة | قائد المنتخب السابق: ضغط المباريات في مصر انتحار كروي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قائد المنتخب السابق: ضغط المباريات في مصر انتحار كروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن ضغط المباريات بهذا الشكل في بمثابة "انتحار كروي".

وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" عبر راديو مصر :" ما يحدث من ضغط في المباريات حاليا واللعب كل 72 ساعة "انتحار"، تم تأجيل 3 مباريات لفريق المصري البورسعيدي مسألة صعبة للغاية".

وأضاف:" ما يقال عن لعب الأندية الأوروبية كل 72 ساعة غير صحيح، لا يوجد اي دوري في العالم يكون هناك 17 جولة تلعب مبارياتها كل 3 أيام".

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