رياضة | حسن ياسين: مباراة الداخلية هامة.. وجمهور منتخب السويس يستحق الصعود

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حسن ياسين: مباراة الداخلية هامة.. وجمهور منتخب السويس يستحق الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللاعب حسن ياسين لاعب خط وسط منتخب السويس، إن المباريات الخمسة المتبقية في دوري القسم الثاني، في غاية الصعوبة، لكن الفريق يمتلك عناصر تقدر تفرح جماهير السويس الذى تستحق التواجد في الدورى الممتاز مثل الأندية الشعبية.

وأكد " ياسين" أن جميع اللاعبين في حالة تركيز ورغبة في تخطي مباراة الداخلية بالجولة التاسعة عشر، والتى ستكون مفتاح للصعود إلى الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن حسن ياسين انضم للفريق الأول بنادى منتخب السويس قادم من نادى سيراميكا ، وظهر مع الفريق السويسي بمستوى جيد خلال مشوار الفريق بدورى المظاليم مجموعة القاهرة والقناة.

ويستعد منتخب السويس لموقعه الداخلية و التى تقام يوم 20 سبتمبر القادم، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 25 نقطة.