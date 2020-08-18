رياضة | أول تعليق من مدرب أبولون القبرصي على إمكانية ضم عمرو وردة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب أبولون القبرصي على إمكانية ضم عمرو وردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

uلق سوفرونيس أوجستيس، مدرب أبولون ليمساول القبرصي، على إمكانية ضم المصري عمرو وردة لاعب فريقنادي باوك سالونيك.

وكشفت خلال الساعات القليلة الماضية بعض التقارير اليونانية والتي ربطت وردة بناديين الأول من اليونان وهو فولوس والثاني من قبرص وهو أبولون ليمساول.

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وخلال تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "Goal.com.cy" القبرصية قال أوجستيس : "إذا لم يوقع اللاعبون على العقود، فأنت لا تعرف أبدًا إلى أي مرحلة وصلت المفاوضات".

وأكمل: "إذا وقع اللاعبون، ففي ذلك الوقت ستكون متأكدًا من أنهم متواجدون معك بالفريق".

ووفقًا للصحافة اليونانية، يريد باوك التخلص من وردة في الميركاتو الصيفي الحالي نظرًا لعدم حاجة مدرب الفريق، آبل فيريرا، إلى خدماته في الوقت الحالي.