رياضة | عبد الحفيظ يكشف تطورات إصابة ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يكشف تطورات إصابة ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالنادي الأهلي بأن أحمد الشيخ وجيرالدو، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يخضعان لفحص طبي غدا الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق؛ للتأكد من جاهزيتهما، بعد شكوى الثنائي من الإصابة خلال مباراة أسوان التي أقيمت أمس على استاد القاهرة.

واشتكى الشيخ من إصابة في كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام في العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي يتحدد فرص الثنائي في المشاركة في المران غدا.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة اليوم، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غدٍ؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري.‎