رياضة | "الخليج 365" يحاور عمر صبحي حارس مرمى دمنهور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" يحاور عمر صبحي حارس مرمى دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ عمر صبحي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي منهور، مسيرته الكروية في ناشئي نادي الإسماعيلي، ومن ثم إلي المصرية للاتصالات أثناء تواجده في الدوري الممتاز، وأخيرًا انتقل إلي الإعلاميين لينافس معهم علي الصعود للدوري الممتاز، ليتعاقد معه دمنهور بعد تألقه في الموسم الماضي.



وحاور "الخليج 365" عمر صبحي حارس مرمي نادي دمنهور، ليكشف عن بعض الأمور الخاصة به، ورؤيته في عودة دوري الدرجة الثانية.



ما وجهة نظرك في قرار عودة دوري الدرجة الثانية؟

قرار عودة دوري الدرجة الثانية صائب، والفرق التي تنافس علي الصعود للدوري الممتاز، هي الفرق المستفيدة من هذا القرار، نظرًا للمجهودات التي بذلتها تلك الفرق منذ بداية البطولة، وأكد علي ضعف الإمكانيات لدي أندية الممتاز "ب" قد يؤثر علي عودة المسابقة.



من وجهة نظرك من الأقرب للصعود للدوري المصري الممتاز؟

نادي دمنهور الأقرب للصعود للدوري المصري، فنحن متصدرين جدول ترتيب المجموعة، للحفاظ علي هذه الصدارة لإسعاد جماهير الفريق البحراوي بالصعود للدوري المصري الممتاز.



من هو مثلك الأعلي محليًا؟ وعالميًا؟

مثلي الأعلي محليًا، هو أسطورة عصام الحضري، فهو لاعب كبير في تاريخ حراسة المرمي، ومثلي الأعلي عالميًا نوير حارس مرمي بايرن ميونخ فهو أسطورة حراسة المرمي في العالم.

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من أفضل ثلاثة فرق في مجموعة بحري؟

دمنهور أفضل فريق بلا منازع، فالفريق يقدم أداء ممتاز للغاية حتي الآن، ويليه نادي غزل المحلة، فالفريق يظهر بشكل جيد منذ بداية البطولة، ويليه نادي فاركو، فالفريق سيطر علي صدارة المجموعة منذ بداية دوري الدرجة الثانية.



وماذا عن عدم مشاركتك بشكل أساسي مع نادي دمنهور؟

عمرو الصعيدي يظهر بشكل مميز للغاية في المباريات، لذلك يستحق الإستمرار في حراسة مرمي الفريق، فهو سبب من أسباب صدارة الفريق لمجموعة بحري، وهدفنا الأساسي هو الصعود للدوري الممتاز، فليس المهم من يشارك، ومدرب حراس المرمي الكابتن أحمد بربش، له دور كبير في ظهورنا بشكل متميز في المباريات.



ما رأيك في كمال فريد المدير الفني للفريق؟

مدرب يمتلك فكر تدريبي عالي للغاية، ويشدد علي اللاعبين بضرورة الصعود للدوري المصري الممتاز، لإسعاد جماهير الفريق، فنتائجه تتحدث عنه.



من أفضل لاعب في نادي دمنهور؟

نادي دمنهور هو أفضل لاعب، فكل اللاعبين يظهرون بشكل لائق في المباريات والتدريبات الجماعية، وكلنا نمتلك هدف واحد وهو الصعود للدوري الممتاز، والفريق يمتلك لاعبين علي أعلي مستوي.

