رياضة | برشلونة يعرض جريزمان على باريس سان جيرمان مقابل نيمار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يعرض جريزمان على باريس سان جيرمان مقابل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي برشلونة لاستخدام حيلة جديدة من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وبات نيمار مطلبا جماهيريا في الكامب نو خاصةً بعد الفضيحة المدوية التي سقط فيها البلوجرانا أمام بايرن ميونيخ الألماني ، ثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

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ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن النادي الكتالوني يفكر في عرض الفرنسي أنطوان جريزمان على إدارة " PEG " لتخفيض الأمور المتعلقة بالقيمة المادية للصفقة .

ويستعد برشلونة إلى تقديم عرض الفترة المقبلة يتضمن أنطوان جريزمان بالإضافة إلى 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع نيمار .

يذكر أن نيمار ينتهي تعاقده في حديقة الأمراء في صيف 2022 ، ولن يسمح النادي العاصمي ببيع اللاعب بأقل من 220 مليون يورو .