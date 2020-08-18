رياضة | رد قوي من أحمد حسن على رحيل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رد قوي من أحمد حسن على رحيل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي لن يتأثر برحيل رمضان صبحي في أي وقت، والفريق يواصل حصد الألقاب واقترب من التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" قد يتأثر الأهلي نوعا ما لفترة قليلة، لكن لن يستطيع أحد الإيقاع بالفريق".

وأضاف:" الأهلي تأسس منذ عام 1907، ويحتاج 113 عاما آخرى للإيقاع به، لكن لن يقع النادي مطلقا، وعلى مدار تاريخه يمر بالصعوبات ولكنه يعود وبقوة".

وواصل:" الأهلي كان يضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم محمود الخطيب وطاهر أبوزيد وقبلهم صالح سليم، وكلهم رحلوا واعتزلوا ولم يقع الأهلي، ومستمر في حصد البطولات".