رياضة | رد قوي من أحمد حسن على رحيل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رد قوي من أحمد حسن على رحيل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي لن يتأثر برحيل رمضان صبحي في أي وقت، والفريق يواصل حصد الألقاب واقترب من التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" قد يتأثر الأهلي نوعا ما لفترة قليلة، لكن لن يستطيع أحد الإيقاع بالفريق".
وأضاف:" الأهلي تأسس منذ عام 1907، ويحتاج 113 عاما آخرى للإيقاع به، لكن لن يقع النادي مطلقا، وعلى مدار تاريخه يمر بالصعوبات ولكنه يعود وبقوة".
وواصل:" الأهلي كان يضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم محمود الخطيب وطاهر أبوزيد وقبلهم صالح سليم، وكلهم رحلوا واعتزلوا ولم يقع الأهلي، ومستمر في حصد البطولات".