رياضة | 3 لاعبين يعوضون رحيل رمضان صبحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 لاعبين يعوضون رحيل رمضان صبحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي في الفترة القادمة، بعد انتهاء إعارة اللاعب بشكل رسمي ورفضه الاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل، وإبلاغه مسئولي القلعة الحمراء برغبته في الإنتقال لنادي بيراميدز الموسم المقبل.

ويسعي الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر للاستقرار على البديل المناسب لرمضان صبحي في الفريق خلال الفترة القادمة من العناصر الحالية بالفريق خاصة وأن تشكيلة الأهلي تضم عدد من اللاعبين الذين يستطيعون تعويض نجم هيدرسفيلد تاون.

- طاهر محمد طاهر:

يأتي على رأس البدائل المتاحة أمام رينيه فايلر لتعويض رحيل رمضان صبحي اللاعب الشاب طاهر محمد طاهر والذي تعاقد معه الفريق بشكل رسمي من نادي المقاولون العرب وسيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، ويجيد المشاركة في جميع مراكز الهجوم سواء الجناح الأيسر أو الأيمن ومهاجم ثان أو حتي مركز المهاجم الصريح، وذلك يجعله خيارًا مثاليًا لتعويض رحيل رمضان.

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- جونيور أجايي:

النيجيري أجايي نجم الأهلي وأحد أفضل اللاعبين الأجانب في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة والذي يمتلك مهارات فنية وإمكانيات بدنية عالية، وقدرات تهديفية هائلة، ويستطيع اللعب في مركزي الجناحين الأيسر والأيمن وكذلك مركز المهاجم الصريح، ويستطيع القيام بالدور الذي كان يلعبه رمضان مع الفريق الأحمر.

- محمود كهربا:

قد يجد رينيه فايلر مدرب الأهلي ضالته بخصوص بديل رمضان صبحي، في اللاعب محمود عبد المنعم كهربا الذي انضم لصفوف المارد الأحمر في الشتاء الماضي وهو لاعب مميز يمتلك قدرات هجومية وتهديفية رائعة ومهارات عالية، ويجيد اللعب في مراكز الهجوم سواء الجناحين الأيسر والأيمن ومهاجم ثان.