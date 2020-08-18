شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: أرشح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن الشخص الأجدر بتولي رئاسة اتحاد كرة القدم المصري في المرحلة المقبلة.
وقال ميدو في تصريحات اذاعية: «أتمنى أن يترأس اتحاد كرة القدم محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، وأن نبتعد عن الأسماء التي تتكرر كل مرة وتتولى المناصب بشكل مستمر داخل اتحاد الكرة».
وأضاف ميدو :«أرى أن طاهر هو الأجدر بتولي رئاسة اتحاد الكرة مستقبلا».
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