شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. توتنهام يتعاقد مع جو هارت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، التعاقد رسميًا مع جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي وبيرنلي السابق في صفقة مجانية.

وانتهى عقد هارت مع بيرنلي بنهاية الموسم المنقضي، مما يجعله لاعبًا حرًا يحق له التعاقد مع أي نادي بشكل مجاني

ولم يشارك البالغ من العمر 33 عامًا في أي مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، واكتفى بالظهور خلال 3 مباريات (2 في كأس الاتحاد وأخرى في كأس الرابطة).

وسبق لهارت اللعب بين صفوف مانشستر سيتي، قبل رحيله عن ملعب الاتحاد بشكل نهائي مطلع موسم 18/19 لينتقل إلى بيرنلي.