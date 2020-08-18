شكرا لقرائتكم أحمد عيد لـ محمود متولي: ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد عيد، لاعب الزمالك السابق على مساندة محمود متولى لاعب الاهلى ، و الذى تعرض للإصابة بقطع جزئى في الرباط الصليبى ، خلال مباراة الفريق امس امام اسوان في الجولة العشرون من مسابقة الدورى ، ونشر لاعب الزمالك عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام صورة تجمعه بلاع بالأهلى وقت كان في صفوف الاسماعيلى ، وكتب عليها : " الف سلامة عليك يا متولي ربنا يشفيك ويعافيك وترجع احسن من الأول ".

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إصابة محمود متولي مدافع الفريق بقطع جزئى فى الرباط الصليبى وجذع فى الرباط الداخلى للركبة فى ضوء الأشعة التى أجراها اللاعب بعد مواجهة أسوان أمس، وكان "اليوم السابع" قد أكد صباح اليوم أن محمود متولى تعرض لقطع جزئى فى الرباط الصليبى، وأن الإصابة ليست فى غضروف الركبة كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد المباراة أمس.

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وعرض مسئولو النادى الأهلى أشعة محمود متولى على الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى بعد تأكد تعرضه للإصابة بقطع جزئى فى الرباط الصليبى للركبة وجزع فى الرباط الخارجي، ومن المنتظر أن يحسم الدكتور أحمد عبد العزيز حالة اللاعب وطريقة التدخل الجراحى والبرنامج العلاجى.

واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.