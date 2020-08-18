شكرا لقرائتكم المصري: عمرو الجنايني تسرع في قراره ضدنا والشركة أبلغته بـ 9 إصابات فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة الخماسية واتحاد الكرة، على تفهمهم لموقف النادي المصري والتراجع عن قرار اعتبار الفريق البورسعيدي منسحباً من مباراته أمام الاسماعيلي، الأمر الذي استدعى خصم ثلاث نقاط من المصري واعتبار الاسماعيلي فائزاً بالمباراة بهدفين نظيفين وقال الخولي في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذي يقدمه سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: المستند الأول الذي وصل للاتحاد، هو أن المصري لديه 9 إصابات فقط بكورونا، ولكن الحقيقة كانت 11 لاعب من القوام الأساسي.

واصل: الأزمة أن المسحات تم أخذها في ثلاث مدن، بورسعيد والأسكندرية والقاهرة، ولكن الشركة لم ترسل المساحات التي تم أخذها في القاهرة لبهاء مجدي وميسي، وهذه هي النقطة التي تسببت في الخلاف، ولكن بعد جلسة وحسن استقبال من الاتحاد في وجود محامي النادي، والاتحاد تفهم الموقف.

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أضاف: من اللحظة الأولى الاتحاد أكد أنه مع التأكد من تلك المستندات سيتم التراجع عن القرار، أبلغت عمرو الجنايني من بداية الأزمة، بهذا الأمر وبأن المصري لديه 11 حالة ولكنه تسرع في القرار ولم يستمع لنا، وقال اللجنة الطبية في الاتحاد تمتلك مستندات سليمة.

استكمل: جميعنا في منظومة واحدة ومركب واحد ونتمنى ألا يتكرر هذا الأمر، نحن في موقف صعب، بالتأكيد هناك تقصير منا ومن الجهاز الإداري، ولكن يجب أن نتعلم من الأخطاء.