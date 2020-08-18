شكرا لقرائتكم أحمد حسن: مفيش يقدر يوقع الأهلي ولا بعد 113 سنة.. وضغط المباريات انتحار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي لن يتأثر برحيل في أي وقت، والفريق يواصل حصد الألقاب واقترب من التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" قد يتأثر الأهلي نوعا ما لفترة قليلة، لكن لن يستطيع أحد الإيقاع بالفريق".

وأضاف:" الأهلي تأسس منذ عام 1907، ويحتاج 113 عاما آخرى للإيقاع به، لكن لن يقع النادي مطلقا، وعلى مدار تاريخه يمر بالصعوبات ولكنه يعود وبقوة".

وواصل:" الأهلي كان يضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم محمود الخطيب وطاهر أبوزيد وقبلهم صالح سليم، وكلهم رحلوا واعتزلوا ولم يقع الأهلي، ومستمر في حصد البطولات".

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كما أكد أحمد حسن، أن ضغط المباريات بهذا الشكل في الدوري المصري بمثابة "انتحار كروي"، وقال:" ما يحدث من ضغط في المباريات حاليا واللعب كل 72 ساعة "انتحار"، تم تأجيل 3 مباريات لفريق المصري البورسعيدي مسألة صعبة للغاية".

وأضاف:" ما يقال عن لعب الأندية الأوروبية كل 72 ساعة غير صحيح، لا يوجد اي دوري في العالم يكون هناك 17 جولة تلعب مبارياتها كل 3 أيام".

في سياق متصل، أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إصابة محمود متولي مدافع الفريق بقطع جزئى فى الرباط الصليبى وجذع فى الرباط الداخلى للركبة فى ضوء الأشعة التى أجراها اللاعب بعد مواجهة أسوان أمس، وكان "اليوم السابع" قد أكد صباح اليوم أن محمود متولى تعرض لقطع جزئى فى الرباط الصليبى، وأن الإصابة ليست فى غضروف الركبة كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد المباراة أمس.

وعرض مسئولو النادى الأهلى أشعة محمود متولى على الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى بعد تأكد تعرضه للإصابة بقطع جزئى فى الرباط الصليبى للركبة وجزع فى الرباط الخارجي، ومن المنتظر أن يحسم الدكتور أحمد عبد العزيز حالة اللاعب وطريقة التدخل الجراحى والبرنامج العلاجى.