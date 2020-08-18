شكرا لقرائتكم شاهد كيف احتفل قفشة بفوز الأهلي على أسوان فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمد مجدى أفشة لاعب النادى الاهلى بفوز فريقه على أسوان في اللقاء الذى جمع الفريقين أمس بالجولة العشرون ببطولة الدورى ، و التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة ، حيث نشر اللاعب صورة له من المباراة أمس، وعلق عليها بايموشن العضلات والشكر ، واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.



قفشة

وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلى، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بهم فى المركز الـ13.

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ونجح الأهلى فى التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق فى مباراة الليلة بعدما غادر الثنائى محمود متولى وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.

ولعب الأهلى مباراة الليلة بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمود متولى وأحمد فتحى وأيمن اشرف وعلى معلول، عمرو السولية وحمدى فتحى واحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وجيرالدو وجونيور أجايي