شكرا لقرائتكم عينات الإسماعيلى "سلبية" استعدادا لمواجهة وادى دجلة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الإسماعيلى، سلبية عينات فيروس كورونا، وفقا لخطاب من اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة المصرى، ضمن برنامج الاعداد للقاء وادى دجلة المقرر له غدا فى ختام الجولة العشرين من الدورى الممتاز.

وأضاف عبد العزيز: ”الجهاز الطبى يتبع كافة الاجراءات الطبية المطلوبة لضمان سلامة اللاعبين بشكل كامل”.

وبسؤاله عن موقف محمد صادق صانع ألعاب الفريق أجاب طبيب الدراويش قائلا: ”الجهاز الفنى فضل إراحة اللاعب وعدم الدفع به وسيكون جاهزا للمشاركة اعتبارا من اللقاء المقبل”.

وأتم حديثه: ”باهر المحمدى مدافع الفريق الدولى فى مرحلة التجهيز وموقف مشاركته وفقا لرؤية الجهاز الفنى ، بينما يحتاج دونجا لعدة أيام قبل العودة للتدريبات”.

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وتسبب الثلاثى همام طارق وباتريك كادو وشيلونجو لاعبو الإسماعيلى فى إثارة حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاسيما أن الثلاثى أخطروا الجهاز الفنى أنهم لا يتدربون سوى التدريبات البسيطة فى المنزل، بينما أكد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق أنه يتدرب فى الجيم وداخل أحد الأندية بتونس وجاهز فنياً وبدنياً للظهور فى تشكيلة الفريق

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.