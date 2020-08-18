شكرا لقرائتكم محمد جودة يهاجم أحمد فتحي: الأهلي يحترم اللاعبين أكثر من اللازم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن محمد جودة لاعب الاهلى السابق , هجوما عنيفا على أحمد فتحى ظهر الأحمر الأيمنن عقب نهاية مباراة أسوان والتى انتهت بثلاثية نظيفة لمتصدر الدوري العام . ونشر جودة تغريدة عبر حسابه لعى موقع التواصل الاجتماعى فيها : بوست قابل للنقد والرأى الأخر Advertisements

اللى صان العشرة وليد سليمان اما اللاعب رقم 24 الاهلى يحترم اللاعبين اكتر من اللازم ويعيطه اشارة الكابتن رغم مراوغته فى التجدد والتوقيع لنادى اخر ودى وجهة نظرى المتواضعة وهكتفي بالكلام ده ولكن يبقي الاهلى فوق الجميع. وعاد الأهلي للأنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله بثلاثية رائعة فى شباك أسوان ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقي بهم في المركز الـ13.

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