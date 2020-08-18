شكرا لقرائتكم نادي مصر ضد الزمالك .. خالد جلال وأمير عزمى لأول مرة أمام الأبيض الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد مباراة نادى الزمالك أمام نادي مصر الليلة المقرر إقامتها على ملعب إستاد الكلية الحربية فى الجولة الـ 20 بالدورى الظهور الأول للثنائى المدير الفنى لنادى مصر خالد جلال ومساعده أمير عزمى مجاهد ضد ناديهم السابق سواء فى اللعب أو التدريب .

و يسعى جلال و عزمى إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية بعيدا عن الإنتماءات لتحسين موقف فريق نادى مصر فى جدول الدورى خاصة أنه يقع فى المركز الأخير .

حصل خالد جلال مع نادى الزمالك على كأس السوبر و كأس مصر و قاد الفريق للفوز على الأهلى بعد غياب 11 عاما ، فيما حصل أمير عزمى مع الزمالك على لقب كأس مصر مع خالد جلال و كأس السوبر السعودى و الكونفدرالية مع كريستيان جروس .

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يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.