شكرا لقرائتكم الجبلاية تدرس تحويل سمير حلبية رئيس المصري للجنة الانضباط.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الخماسية إحالة سمير حلبية رئيس النادي المصري للجنة الإنضباط بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة وتجاوزه لفظيا ضدها وسيكون القرار بناء على تفريغ كافة مداخلات رئيس المصرى فى الفترة الأخيرة لتقديم المذكرة الخاص بشكواه للجنة الانضباط للتحقيق معه وتحديد العقوبة الموقعة ضده .

و قرر إتحاد الكرة إلغاء قرار إعتبار المصرى منسحبا أمام الإسماعيلى ،على خلفية عدم حضور الأول لقاء الدراويش الجمعة الماضية بالدورى بسبب إصابات فيروس كورونا بعد إطلاع اتحاد الكرة على المستندات التى تقدم بها مسئولي النادى البورسعيدي والخاص بالاصابات فى صفوف الفريق .

وجه مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية بـ3 رسائل شكر بعد قرار تأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندرى غدا وإلغاء قرار اعتباره منسحبا أمام الإسماعيلى.

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وتوجه النادى برسالة الشكر الأولى لجماهير المصري العظيمة على موقفها الداعم لمجلس إدارة النادى المصرى وكافة قراراته خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كان له عظيم الأثر فى تجاوز الأزمة الأخيرة التى تعرض لها النادى المصرى.

وأكد مجلس إدارة النادى المصرى كذلك اعتزازه الدائم بمشاعر جماهير المصري الوفية والتى تضرب يوما بعد يوم القدوة والمثل للجميع فى مؤازرة ناديها بكل قوة وهو الأمر الذى يدفع بالجميع داخل القلعة الخضراء لبذل قصارى جهده للدفاع عن مصالح النادى المصرى من ناحية، وكذلك لتحقيق طموحات الجماهير العظيمة من ناحية أخرى.

كما وجه مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة الأستاذ سمير حلبية برسالة الشكر الثانية لكلا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك لمساندتهم الدائمة للنادي المصري ودعمهم المستمر للقلعة الخضراء على كافة الأصعدة والمستويات.