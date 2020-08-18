شكرا لقرائتكم أحمد بلال: اللاعب اللى ما يلعبش برجولة يروح فريق الستات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق، أن مصر هي البلد الوحيدة التي تقيم لاعبى الكرة وفقا لرجولته داخل الملعب من عدمه، رغم أن هذا هو الأمر الطبيعى.

نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": تقريبا إحنا البلد الوحيدة اللي بنقيم اللاعب برجولته في الملعب مع أن ده الطبيعي وإلا يروح يلعب في فرقه الستات".

كان أحمد بلال قد أكد أن الثنائى أليو بادجى ومروان محسن، مهاجما الفريق الأحمر، ليس لديهم أى كرامات فى الأهلى حتى الآن، فى ظل العروض التى لا تليق بحجم وقيمة القلعة الحمراء، والمستوى المتراجع الذى يظهران به بلا أنياب أو ضغط على المنافسين ، وأنه يرى أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون المنضم إلى صفوف الأهلى فى الموسم الجديد لديه فرصة أكبر من محمود عبد المنعم كهربا لاحتلال مكان رمضان صبحى فى الفترة المقبلة.

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وتابع أن الثنائى طاهر وكهربا يمتلكان إمكانيات وقدرات قوية لكن تختلف فى من سيتحمل ضغط وعصبية مباريات الأهلى، مؤكدا أنه يرى أن طاهر "الأكثر فرحا" برحيل رمضان صبحى وقادر على احتلال مكان رمضان فى المرحلة القادمة فى حالة تأقلمه مع الفريق.

وقال أحمد بلال من قبل، أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، وأمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، أخطأوا فى ملف شراء رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.. قائلا: "سيد عبد الحفيظ لم يحتوى رمضان صبحى وأمير توفيق تأخر فى ملف المفاوضات والحصول على توقيعه".