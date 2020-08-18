شكرا لقرائتكم الحارس التشيلي برافو يغادر مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن مغادرة حارس المرمى كلاوديو برافو بعد أربعة أعوام قضاها مع الفريق.
وشارك برافو (37 عاماً) في 61 مباراة مع سيتي منذ انضمامه إلى الفريق قادما من برشلونة الإسباني في عام 2016 إذ نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 20 مباراة، لكنه فقد مكانه الأساسي بعد حضور البرازيلي إيدرسون عقب ذلك التاريخ بعام.
وكتب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: جاء التعاقد مع برافو حينها ليتناسب مع أسلوب البناء من الخلف الذي يتبعه الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق، حيث شارك الحارس التشيلي في 30 مباراة في أول موسم له مع الفريق.
وسبق لبرافو أن لعب لأندية كولو كولو التشيلي وريال سوسيداد وبرشلونة الإسبانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر الحارس التشيلي برافو يغادر مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.