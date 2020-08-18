شكرا لقرائتكم ريال مدريد يعير مدافعه فاييخو إلى غرناطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عن توصله إلى اتفاق يقضي بإعارة مدافعه خيسوس فاييخو لصفوف فريق غرناطة الموسم المقبل.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي، يوم الثلاثاء، أن فاييخو سيلعب مع غرناطة على سبيل الإعارة حتى نهاية شهر يونيو من العام المقبل.

وكان فاييخو انضم إلى ريال مدريد قادما من سرقسطة في صيف عام 2015، قبل أن تتم إعارته لأندية آينتراخت فرانكفورت الألماني ووولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه، بعدما أنهى الموسم في صدارة ترتيب المسابقة برصيد 87 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة.