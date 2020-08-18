صلاح في خطر.. إصابة أحد لاعبي ليفربول بكورونا في معسكر النمسا

كتب: ضياء السقا

قالت صحيفة " ديلي ستار" الإنجليزية، أن أحد لاعبي فريق ليفربول الذي يخوض حاليًا معسكر تدريبي قبل الموسم في النمسا، أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

من جانبها أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنّ أحد اللاعبين بالريدز، لم يتم التوصل إلى هويته، تبين إنه مُصاب بـ بالفيروس، بعدما خضع لاختبارات كورونا.

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وأوضحت الصحيفة أنّ تم عزل اللاعب الذي جاءت نتيجته إيجابية، ولكن سيتم اجراء اختبار جديد لاحتمالية وجود شيء خاطئ قبل تأكيد الحالة، وإذا أثبت الاختبار الثاني إيجابية هذا اللاعب، فسيتم عزله وإبعاده عن الفريق لمدة لا تقل عن سبعة أيام على الأقل.

يشار إلى أن ليفربول يُقيم مُعسكرًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد 2020/2021؛ والذي سيبدأه بملاقاة آرسنال في درع الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن نادى ليفربول اختار جوردان هندرسون، قائد الفريق، للفوز بجائزة أفضل لاعب فى الريدز عن موسم 2019 / 2020 بعد المستوى المتميز الذى ظهر به فى مباريات الفريق سواء على المستوى المحلى أو القاري.