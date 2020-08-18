الامارات | رسمياً.. الأهلي المصري يعلن إصابة لاعبه في "الرباط الصليبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي المصري يعلن إصابة لاعبه في "الرباط الصليبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رسميا، مدير الكرة في الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ أن الأشعة التي خضع لها محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، كشفت تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي. وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه سيجرى عرض اللاعب على الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي لبدء خطوات علاجه.

واشتكى متولي من إصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، وطلب الجهاز الطبي بالنادي من اللاعب إجراء أشعة على الفور لتحديد نوع الإصابة، وتبين أنها قطع جزئي في الرباط الصليبي.

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وحقق الأهلي الفوز على أسوان 3 / صفر، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الممتاز، وقد رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة.

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