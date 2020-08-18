الامارات | إصابات «كورونا» تتسبب في تأجيل افتتاح الدوري الفرنسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» تتسبب في تأجيل افتتاح الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم، تأجيل المباراة الافتتاحية للموسم، والتي كانت مقررة الجمعة بين مرسيليا وسانت إيتان إلى منتصف سبتمبر، بعد تأكيد ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف مرسيليا.
وقالت الرابطة، في بيان صحافي، إن «المباراة ستقام على ملعب (فيلودروم) 16 أو 17 سبتمبر، رهناً بتطور الظروف الصحية داخل نادي مرسيليا».
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