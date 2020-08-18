الامارات | الجزائر تكشف عن الموعد الجديد لبطولة إفريقيا للمحليين

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تكشف عن الموعد الجديد لبطولة إفريقيا للمحليين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الجزائر أمس عن موعد إقامة بطولة النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم التي تم تأجيلها إلى صيف 2022 بعدما كانت مقررة شتاء نفس العام.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، ان البطولة ستقام بين العاشر من يوليو إلى الأول من اغسطس 2022، حتى لا تتزامن مع النسخة الـ19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران غربي الجزائر من 25 يونيو إلى الخامس من يوليو من نفس العام.

وتقام بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بمدن الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة، حيث سيتم الشروع لاحقا في تحديث المنشآت المعنية باستضافة هذه المنافسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news