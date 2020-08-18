شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: فحص طبي لـ«الشيخ» و«جيرالدو» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن أحمد الشيخ وجيرالدو، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يخضعان لفحص طبي غدا الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق؛ للتأكد من جاهزيتهما، بعد شكوى الثنائي من الإصابة خلال مباراة أسوان التي أقيمت أمس على استاد القاهرة.



واشتكى الشيخ من إصابة في كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام في العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي يتحدد فرص الثنائي في المشاركة في المران غدا.



ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة اليوم، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غدٍ؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري.‎