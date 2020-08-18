شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي جديد بين الخطيب ومرتضى قبل مواجهة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تحدي جديد قبل أيام قيلة من مواجهة الفريقين المقرر اقامتها يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز.

يكمن التحدي في رغبة كل رئيس ناد بحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل تأكيد التفوق على الأخر في ظل الازمات القائمة بين رئيس الناديين، حيث علمت «المصري اليوم» أن الخطيب ومرتضى يدرسان عقد جلسة مع لاعبي الفريقين فيما يخص كل رئيس ناد مع لاعبيه لتحفيزهم بالمكافات المالية وصرف المستحقات المتأخرة أملا في تحقيق الفوز وتأكيد التفوق لأي من الفريقين.